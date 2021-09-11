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11.09.2021  10:57   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 11 сентября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Шариковая, 49 (п. №5-6) до 20:00 11 сентября.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 4-г (п. №6, стояк), ул. Старова (ч/с)  до 20:00 11 сентября.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 160 (п. №6, стояк) до 17:00 11 сентября;
ул. Гарибальди, 2к1 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-в (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №4, стояк) до 20:00 11 сентября.

Немышлянский район:
пр. Московский, 248-г, ул. Рыбалко, 47-в до 20:00 11 сентября.

Основянский район:
пер. Ващенковский (ч/с), пер. Ващенковский, 13, 15, 18, 18-а, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 30/32, пер. Ващенковский, 19 до 20:00 11 сентября;
наб. Гимназическая (Красношкольная), 22 до 22:00 11 сентября.

Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 11 сентября.

Слободской район:
ул. Монюшко, 16(стояк) до 20:00 11 сентября;
въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 12 сентября

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 3, 5, ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11 сентября.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 48 (стояк) до 20:00 11 сентября.

Напомним, 10 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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