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11.09.2021  09:42   

В Харькове проходит Х ежегодная спартакиада

Праздник посвящён Дню машиностроителя.

Х ежегодная спартакиада проходит в Харькове

На спортивном комплексе «Турбинист» в Харькове проходит Х ежегодная спартакиада, посвященная профессиональному празднику - Дню машиностроителя Украины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В соревнованиях принимают участие сотрудники предприятий «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Завод имени Малышева», «Свет Шахтера», «ФЭД», КБ имени Морозова.

Спартакиада началась с флешмоба участников.

Всего в празднике приняли участие 1500 человек.

Участники соревнуются в спортивных дисциплинах: футбол, стритбол, настольный теннис, прыжки в длину, спринт, бег, шахматы, шашки и др.

Напомним, на время проведения спортивного мероприятия, с 8.00 до 15.00 запрещается движение транспорта по улице Фисановича, на участке от улицы Ивана Камышева до Салтовского шоссе.

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Тэги:  спартакиада, харьков
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