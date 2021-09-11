11.09.2021 09:42

В Харькове проходит Х ежегодная спартакиада

Праздник посвящён Дню машиностроителя.

На спортивном комплексе «Турбинист» в Харькове проходит Х ежегодная спартакиада, посвященная профессиональному празднику - Дню машиностроителя Украины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



В соревнованиях принимают участие сотрудники предприятий «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Завод имени Малышева», «Свет Шахтера», «ФЭД», КБ имени Морозова.



Спартакиада началась с флешмоба участников.



Всего в празднике приняли участие 1500 человек.



Участники соревнуются в спортивных дисциплинах: футбол, стритбол, настольный теннис, прыжки в длину, спринт, бег, шахматы, шашки и др.

Напомним, на время проведения спортивного мероприятия, с 8.00 до 15.00 запрещается движение транспорта по улице Фисановича, на участке от улицы Ивана Камышева до Салтовского шоссе.

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