10.09.2021 08:49 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 10 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 7 (п. №1), ул. Мира, 12 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 10 сентября.



Киевский район:

пер. Чебышева (ч/с), пер. Саперный (ч/с), ул. Роменская (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), въезд Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Старова (ч/с), ул. Саперная (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), въезд 3-й Жилярди (ч/с) до 20:00 10 сентября.; пер. Строительный (ч/с), ул. Строительная (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Строительная, 25, 29, ул. Собинова (ч/с), ул. Азовская (ч/с), ул. Прорезная (ч/с), ул. Горсоветская (ч/с), ул. Шолом-Алейхема (ч/с), пер. Мозырский (ч/с), пер. Шишкинский (ч/с), пер. Кулибина (ч/с), пер. Васильковский (ч/с), ул. Березовская (ч/с), ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 10 сентября.



Московский район:

ул. Героев Труда, 28 (п. №6, стояк) до 17:00 10 сентября;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 40-б (п. №3, стояк), ул. Гарибальди, 4 (п. №2, спаренный стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №5) до 20:00 10 сентября.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 38 (п. №1, стояк) до 20:00 10 сентября.



Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк), ул. Кибальчича, 20 (п. №.), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №7, стояк) до 20:00 10 сентября.



Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №4, п. №4, стояк), ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 10 сентября.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №3, стояк), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №5, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 3, 5, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 252 до 20:00 10 сентября.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 48 до 17:00 10 сентября;

пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Тобольская, 49-а (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 66 (п. №5, стояк), пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-в до 20:00 10 сентября.

Напомним, 9 сентября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.