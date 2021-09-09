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09.09.2021  08:59   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 9 сентября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. 12 Апреля, 36 (п. №4, стояк) до 20:00 9 сентября.

Киевский район:
пер. Строительный (ч/с), ул. Строительная (ч/с) до 20:00 9 сентября.

Московский район:
ул. Гарибальди, 4 (п. №2) до 17:00 9 сентября;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 40-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк) до 20:00 9 сентября;
пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №9) до 17:00 10 сентября.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 38 (п. №1, стояк) до 20:00 9 сентября.

Новобаварский район:
ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №3), ул. Селянская, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 9 сентября.

Основянский район:
шоссе Мерефянское, 20 (п. №1) до 20:00 9 сентября.

Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 9 сентября.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №3, стояк), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк), ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 3, 5 до 20:00 9 сентября.

Шевченковский район:
пер. 23 сентября, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №7, стояк), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Данилевского, 27, 30, 31, 32, 32-а, 33, 34, ул. Ромена Роллана, 9 до 20:00 9 сентября.

Напомним, 8 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьков, отключение воды
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