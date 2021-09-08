Аварийное отключение воды в Харькове 8 сентября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Шариковая, 37 (стояк), ул. 12 Апреля, 36 (п. №4, стояк) до 20:00 8 сентября.
Киевский район:
пер. Строительный (ч/с), ул. Строительная (ч/с) до 20:00 8 сентября.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 38 (п. №1, стояк) до 20:00 8 сентября.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк), ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №3) до 20:00 8 сентября.
Основянский район:
пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3) до 20:00 9 сентября.
Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 8 сентября.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская(Социалистическая), 54 (п. №2) до 17:00 8 сентября;
ул. Залютинская (ч/с), ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №3, стояк), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 сентября;
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 сентября.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197-f (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №6, стояк) до 20:00 8 сентября.
Напомним, 7 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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