07.09.2021 08:56 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 7 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Грицевца, 4 (п. №3, стояк), ул. Шариковая, 37 (стояк) до 20:00 7 сентября.



Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №1), ул. Кирпичёвая, 21 (п. №1), ул. Девичья (Демченко), 4, 6, 14 до 20:00 7 сентября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 5 (п. №4, стояк) до 17:00 7 сентября;

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Познанская, 5 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27, 29 до 20:00 7 сентября.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №4, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 51, пр. Ново-Баварский (Ильича), 113 до 20:00 7 сентября.



Слободской район:

ул. Ньютона, 141, ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 7 сентября.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 7 сентября;

ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 20:01 7 сентября.



Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, стояк) , пер. 2-й Орский (ч/с), ул. Новопрудная, 9-а до 20:00 7 сентября.

Напомним, 6 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.