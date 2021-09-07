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07.09.2021  08:56   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 7 сентября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
б-р Грицевца, 4 (п. №3, стояк), ул. Шариковая, 37 (стояк) до 20:00 7 сентября.

Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №1), ул. Кирпичёвая, 21 (п. №1), ул. Девичья (Демченко), 4, 6, 14 до 20:00 7 сентября.

Московский район:
ул. Гарибальди, 5 (п. №4, стояк) до 17:00 7 сентября;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №5, стояк), ул. Познанская, 5 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27, 29 до 20:00 7 сентября.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №4, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 51, пр. Ново-Баварский (Ильича), 113 до 20:00 7 сентября.

Слободской район:
ул. Ньютона, 141, ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 7 сентября.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 25 (п. №1, стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 7 сентября;
ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 20:01 7 сентября.

Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 1 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №2), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, стояк) , пер. 2-й Орский (ч/с), ул. Новопрудная, 9-а до 20:00 7 сентября.

Напомним, 6 сентября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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