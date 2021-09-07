07.09.2021 09:34 Рита Парфенова

ПриватБанк продаст коллекторам десятки тысяч кредитов: что ждет харьковчан

В Украине «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.

Как сообщает РЕДПОСТ со сылкой на представителей пресс-службы финучреждения, в торгах будут участвовать профессиональные компании, специализирующиеся на взыскании долгов. К слову, в предложение входят, как тело кредита, так и начисленные проценты.



Как объяснили в пресс-службе, ПриватБанк идет на этот шаг для сокращения проблемной задолженности. Безнадежные кредиты, которые банк долгое время не мог взыскать сам, продадут заинтересованным коллекторским компаниям. Портфель для продажи включает задолженности клиентов по кредитной карте, которые не пользуются расчетными и депозитными услугами ПриватБанка.



"В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи", - объяснили в пресс-службе ПриватБанка".

Ранее мы писали, что Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.