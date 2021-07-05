05.07.2021 13:00 Евгений Клочко

Как работает система автоматического списания долгов со счетов украинцев

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на аналитический портал "Слово и Дело". Ранее данная процедура применялась только в отношении "алиментщиков", однако сейчас ее расширили на других должников. Полноценно процедура заработает уже с 6 июля.

Как раньше работала система списания долгов

Если кто-то задолжал деньги, в том числе алименты, это еще нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то в работу ступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Однако это сложная процедура: чтобы арестовать счета, их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка – пакет документов по почте.

При этом банки могли не раскрывать информацию о состоянии счета должника. В случае открытия информации, исполнитель снова должен был отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур должник мог уже снять со всоего счета все деньги.

Что теперь изменится

Во-первых, Нацбанк еще в феврале внес изменения в свои правила: теперь по требованию исполнителя банки обязаны предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств находящихся на них.

В Минюсте отметили, что для самого должника тут тоже есть плюс: исполнитель будет знать, сколько средств на счету, и сможет арестовать только необходимую сумму, а не все, что есть.

Во-вторых, Минюст принял приказ, согласно которому банки и исполнительная служба будут взаимодействовать между собой в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Отметим также, для списания средств, по-прежнему, нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.

Какие виды долгов будут списывать автоматически

Раньше это было возможно только при задолженности за алименты, но теперь процедуру расширили на долги за:

жилищно-коммунальные услуги;

штрафы (в том числе, за нарушение ПДД);

зарплаты.

Как будет проходить процедура списания средств

государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;

банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;

исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;

банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;

исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;

банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;

средства попадают к взыскателю долга.

Какие банки могут автоматически списывать долги со счетов

ПриватБанк;

Monobank;

ТАСкомбанк;

Окси Банк;

Банк Восток;

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк.

По данным Минюста, еще 44 банковских учреждения работают в тестовом режиме, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

Напомним, указ Министерства юстиции по автоматическому взысканию долгов за коммунальные услуги вступил в силу в мае 2020 года.