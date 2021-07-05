Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Как работает система автоматического списания долгов со счетов украинцев
05.07.2021  13:00   Евгений Клочко

Как работает система автоматического списания долгов со счетов украинцев

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на аналитический портал "Слово и Дело". Ранее данная процедура применялась только в отношении "алиментщиков",  однако сейчас ее расширили на других должников. Полноценно процедура заработает уже с 6 июля. 
 
Автоматическое списание долгов украинцев

Как раньше работала система списания долгов

Если кто-то задолжал деньги, в том числе алименты, это еще нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то в работу ступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Однако это сложная процедура: чтобы арестовать счета, их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка – пакет документов по почте.
 
При этом банки могли не раскрывать информацию о состоянии счета должника. В случае открытия информации, исполнитель снова должен был отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур должник мог уже снять со всоего счета все деньги.

 

Что теперь изменится

Во-первых, Нацбанк еще в феврале внес изменения в свои правила: теперь по требованию исполнителя банки обязаны предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств находящихся на них.
 
В Минюсте отметили, что для самого должника тут тоже есть плюс: исполнитель будет знать, сколько средств на счету, и сможет арестовать только необходимую сумму, а не все, что есть.
 
Во-вторых, Минюст принял приказ, согласно которому банки и исполнительная служба будут взаимодействовать между собой в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства.
 
Отметим также, для списания средств, по-прежнему, нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.
 

Какие виды долгов будут списывать автоматически

Раньше это было возможно только при задолженности за алименты, но теперь процедуру расширили на долги за:
 
  • жилищно-коммунальные услуги;
  • штрафы (в том числе, за нарушение ПДД);
  • зарплаты.
 

Как будет проходить процедура списания средств

  • государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;
  • банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;
  • исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;
  • банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителю;
  • исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
  • банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;
  • средства попадают к взыскателю долга.
 

Какие банки могут автоматически списывать долги со счетов

  • ПриватБанк;
  • Monobank;
  • ТАСкомбанк;
  • Окси Банк;
  • Банк Восток;
  • Индустриалбанк;
  • ПроКредит Банк.
 
По данным Минюста, еще 44 банковских учреждения работают в тестовом режиме, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.
 
Напомним, указ Министерства юстиции по автоматическому взысканию долгов за коммунальные услуги вступил в силу в мае 2020 года.
Источник:   Слово и Дело
 Тэги:  харьков, долги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Криминал и происшествия На Гоптовке у мужчины извлекли каннабис из необычного места (фото) 05.07 Медицина В Харькова прибыла партия вакцины Pfizer для ревакцинации харьковчан 05.07 Общество Кураторство животного: в Харькове стартовал социальный проект
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 