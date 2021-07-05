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05.07.2021  12:44   

Стройка на тихой улице Харькова перегородит движение транспорта

Из-за ремонтно-строительных работ снова закрывается проезд по улицам Серповой и Коломенской.


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5, 7, 8, 12, 13 и 15 июля с 8:00 до 20:00 запрещается движение транспорта по улице Серповой и улице Коломенской, на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры Харьковского горсеовета.

По сообщению Департамента, продолжаются ремонтно-строительные работы по улице Коломенской, 4, которые и создадут препятствие для проезда транспорта..

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улице Бакулина и проспекту Науки.

Ранее РЕДПОСТ писал, что движение по Серповой и Коломенской запрещается с 8:00 19 марта до 23:00 21 марта 2021 года.
 

Тэги:  движение, транспорт, харьков
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