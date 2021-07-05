05.07.2021 11:50
На Харьковщине чиновники переплатили за спортивную площадку 300 000 гривен
Фирма-подрядчик выполнила работы по заведомо завышенной стоимости строительных работ.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. По словам правоохранителей, досудебным расследованием установлено, что отделом образования молодежи и спорта Двуречанской районной райгосадминистрации заключен договор подряда с одной из фирм на строительство спортивной площадки для мини-футбола с искусственным покрытием.
Отмечается, что директор фирмы-подрядчика подписал акт выполненных работ по завышенной стоимости фактически выполненных строительных работ.
В результате этих действий, интересам государства в лице Купянской районной государственной администрации Харьковской области был причинен ущерб в крупных размерах.
Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, завышение стоимости фактически выполненных работ по строительному объекту составило около 300 000 грн.
25 июня 2020 года директору ООО было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УК Украины, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
В ближайшее время обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд.
Напомним, что ранее мы писали о более чем двухмиллионной афере с присвоением имущества с помощью поддельных документов. Мужчина, подделав документы, получил право собственности
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