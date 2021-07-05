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05.07.2021  11:31   Рита Парфенова

Игорь Терехов наградил лучших налоговиков Харьковщины

В Харькове отметили день налоговика Украины.


// РЕДПОСТ

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Харьковской области прошло торжественное мероприятие по случаю Дня налоговика Украины, который в стране отмечают 2 июля, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил всех сотрудников ГНС в Харьковской области и поблагодарил за работу.

«Хочу вас всех поздравить с профессиональным праздником с 30-летием создания налоговой службы. За эти 30 лет несколько раз было реформирование. Я хочу вам пожелать, чтобы реформирование закончилось, наступила стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Это главное», – подчеркнул Игорь Терехов.

Руководитель города отметил, что в условиях пандемии бюджет территориальной громады Харькова необходимо сбалансировать таким образом, чтобы поддержать бизнес и нарастить доходную часть. 

«На последней сессии мы снизили арендную ставку на землю, и это еще один вызов и вам, и нам. В следующем году нам нужно будет так сбалансировать бюджет, чтобы не потерять доходную часть, а наоборот - нарастить ее. Думаю, что наша совместная работа на благо города будет конструктивной и плодотворной», - заявил Игорь Терехов.

Лучшие сотрудники налоговой службы Украины в Харьковской области отмечены грамотами Харьковского городского совета.

Справка. День налоговика Украины отмечается ежегодно 2 июля. Праздник установлен в Украине Указом Президента Украины «О Дне налоговика Украины» от 25 июня 2020 года. С установлением Дня налоговика был отменен День работника налогового и таможенного дела Украины, отмечавшийся 18 марта.

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Тэги:  игорь терехов, награждение, харьков
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