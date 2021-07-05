Трамвай до Лесопарка не будет ходить три дня

6, 7 и 8 июля трамвай №12 временно сократит свой маршрут.
В Харькове меняет маршрут движения трамвай № 12. На этой неделе, 6, 7 и 8 июля, с 9:30 до 15:00 его конечная будет в парке Горького, а не в Лесопарке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.
Сокращение маршрута связано с с кронированием деревьев по Белгородскому шоссе.
«Движение трамваев по ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от разворотного круга «Парк им. Горького» до разворотного круга «Лесопарк», будет запрещено с 9:30 до 15:00 6, 7 и 8 июля», – говорится в сообщении Департамента.
На время проведения работ по криноированию трамвай №12 будет курсировать так: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – Клочковский спуск – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – Парк им. Горького.
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