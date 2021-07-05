05.07.2021 10:11 Рита Парфенова

Отказали тормоза: маршрутка №263 попала в ДТП на Белгородском шоссе (видео, фото)

По словам водителя, у автобуса отказали тормоза



// РЕДПОСТ

В понедельник, 5 июля, около 9.50 на Белгородском шоссе в районе Харьковского авиазавода произошло тройное ДТП с участием маршрутного автобуса №263, троллейбуса и легкового автомобиля Geely, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Автобус вклинился между троллейбусом и частным авто. Пострадавших в результате столкновения нет.

По предварительной информации, у маршрутки при остановке перед красным сигналом светофора отказали тормоза.

«Отказали тормоза. У меня воздуха не было. А на красный светофор... Так получилось.. », – объяснил причину аварии водитель маршрутки.

Патрульная полиция, прибывшая на место происшествия в считанные минуты, оформляет ДТП.

Большой автомобильной пробки пока нет, однако движение транспорта затруднено. Патрульные регулируют движение транспорта.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.



Напомним, вечером 4 июля на перекрестке улиц Пушкинской и Воробьева автомобиль Suzuki врезался в двери аптеки.