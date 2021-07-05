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05.07.2021  09:49   Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 7 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 июля

За сутки от коронавируса умер один человек.

Коронавирус: статистика в Харькове на 5 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.

Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 июля составляет 148 658 человек.

Из них:

  • 3 542 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);
  • 144 320 человек выздоровели (за сутки – 68 человек);
  • 858 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 62 человека).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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