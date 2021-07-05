05.07.2021 09:49 Рита Парфенова

В Харькове за сутки зафиксировано 7 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 июля

За сутки от коронавируса умер один человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.



Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 июля составляет 148 658 человек.



Из них:

3 542 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);

144 320 человек выздоровели (за сутки – 68 человек);

858 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 62 человека).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».