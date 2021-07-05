В Харькове за сутки зафиксировано 7 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 июля

За сутки от коронавируса умер один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.
Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 июля составляет 148 658 человек.
Из них:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
Интересно, что первых в мире «туристов» отправили любоваться пейзажами, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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