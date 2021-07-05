05.07.2021 09:19 Рита Парфенова

Троллейбус на Рогань временно не ходит в Харькове

Движение троллейбуса прекращается на период ремонта проезжей части улицы Роганской.



//gortransport.kharkov.ua

В Харькове 5 и 6 июля с 9.00 до 17.00 не будет курсировать троллейбус ;5 маршрута, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департаменте инфраструктуры Харьковского городского совета.

В этот период будут проводиться дорожные работы по ремонту проезжей части по улице Роганской.

В связи с этим будет невозможно движение троллейбусов на участке улицы Роганской – от Московского проспекта до разворотного круга «Роганский».

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на три месяца ограничено движение по Переездной улице в Харькове.