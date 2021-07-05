05.07.2021 08:14

ДТП в Харькове: джип решил потягаться с мусоровозом и врезался в аптеку (видео, фото)

Иномарка не пропустила транспорт, едущих по главной дороге.



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Около половины восьмого вечера воскресенья, 4 июля, на перекрестке улицы Пушкинской с улицей Воробьева произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Suzuki врезался в двери аптеки. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Момент аварии зафиксировала одно из камер видеонаблюдения, расположенных недалеко от места ДТП.

На видео можно рассмотреть, как иномарка на большой скорости поворачивала налево и не пропустила мусоровоз, который ехал по главной дороге.

Уходя от столкновения, джип вылетел на тротуар и врезался в двери аптеки.

К счастью, прохожих в этот момент на тротуаре не было. Сведений о пострадавших в Suzuki нет.

Официальная информация уточняется.

Напомним, 2 июля в Южном маршрутный автобус столкнулся с фурой МАЗ. В результате происшествия телесные повреждения получили трое пассажирок маршрутки в возрасте 28, 58 и 65 лет. Пострадавшие были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. После осмотра врачами они были отпущены домой.