05.07.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 5 июля

Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Овен будет пользоваться повышенным спросом! Звезды советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Овна будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу стоит посвятить день обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Тельцу не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Телец способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Наибольший успех в любых делах Близнецам принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, они могут действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят им добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Близнецам стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!



Рак (22 июня – 23 июля)

Гороскоп Рака обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Рака решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Раку по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды предупреждают Льва о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Лев думал, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто Льву придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Если у Девы не все получится, то виновата в этом будет исключительно она сама. День предвещает ей хорошие возможности, однако Дева может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Дева способна наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершала. Чтобы день оказался продуктивным, Деве не следует расслабляться. Залог ее успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут отличным дипломатом и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у них накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют им не откладывать разговор на другой день. Весы сумеют донести свои чувства и мысли до собеседника и имеют все шансы на то, что их правильно поймут.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Скорпиона вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Скорпиону ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды советуют Скорпиону как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Стрельца вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды предупреждает Козерога о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Козерог не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Козерогу будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Дела у Водолея обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Водолея будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Водолея приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Водолей планировал крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

У Рыб не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много они могут наделать ошибок. Если же Рыбам все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.