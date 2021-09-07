07.09.2021 10:02 Рита Парфенова

Ночью в спальном районе Харькова сгорел автомобиль (фото)

Причина пожара выясняется.



kh.dsns.gov.ua

В ночь на 7 сентября спасатели тушили пожар в легковом автомобиле, припаркованном у 16-этажки на ул. Дружбы народов, 271 города Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Около двух часов ночи там загорелся автомобиль Ford Fusion 2008 года выпуска. Для его тушения прибыли два пожарных автомобиля со спасателями ГСЧС. Они увидели, что огнем охвачен моторный отсек автомобиля на площади 3 квадратных метра.

В течение получаса огнеборцы локализовали возгорание и в 2:44 пожар был потушен. Причина его возникновения выясняется.

Ранее мы писали о сгоревшем автомобиле в поселке Высокий Харьковской области. 3 сентября около одиннадцати часов утра загорелся автомобиль Volkswagen, припаркованный возле забора частного домовладения.