    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль горел ярким факелом (видео, фото)
03.09.2021  12:55   

Под Харьковом автомобиль горел ярким факелом (видео, фото)

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание.

Автомобиль сгорел в поселке Высокий под Харьковом

Около одиннадцати часов утра 3 сентября в поселке Высокий Харьковской области произошел пожар – горел автомобиль Volkswagen, припаркованный возле забора частного домовладения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Тушить возгорание  прибыли два пожарных автомобиля. К половине двенадцатого дня огонь был полностью укрощен. Авто сгорело полностью.

Официальная информация уточняется.

Автомобиль сгорел в поселке Высокий под Харьковом

Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Без крыши над головой остались жители Богодуховского района: причина 02.09 Криминал и происшествия Автомобиль сгорел ночью в Харькове: подозревают поджог (фото) 01.09 Криминал и происшествия На Харьковщине горел жилой дом
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 