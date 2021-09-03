03.09.2021 12:55

Под Харьковом автомобиль горел ярким факелом (видео, фото)

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание.

Около одиннадцати часов утра 3 сентября в поселке Высокий Харьковской области произошел пожар – горел автомобиль Volkswagen, припаркованный возле забора частного домовладения. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Тушить возгорание прибыли два пожарных автомобиля. К половине двенадцатого дня огонь был полностью укрощен. Авто сгорело полностью.

Официальная информация уточняется.