03.09.2021 12:28

Светличная может "кинуть" Офис Президента - политолог

Бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная не оставляет попытки лоббировать свою кандидатуру на мэрских выборах Харькова от «Слуги народа».

Однако у ее отношений с Офисом Президента есть очень неприятный осадок после прошлогодних довыборов в Верховную Раду.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Сергей Быков, комментируя возможное участие Светличной в мэрской кампании.

«Пришла информация, что Юлия Светличная пробует договориться со "слугами" о выдвижении в мэра Харькова. Как говорят, Юлия делает ставку на то, что в «Слуге Народа» не определились, будут ли они бороться за кресло Харьковского городского головы.

Правда, взаимоотношения Светличной и Банковой уже имеют историю с неприятным осадком. На довыборах в Раду "слуги" отозвали кандидата и Светличная фактически получила "зеленый свет". Своеобразное "спасибо" от нее прилетело первому замруководителя ОП Сергею Трофимову. Сразу после ухода Трофимова из ОП Светличная назвала его "локомотивом коррупции, безграмотности и политической беспомощности, который слишком долго разваливал всю работу в регионах". Спустя время, ничего не изменилось. Вероятно, примерно так же, как Трофимова, Светличная окучивает свою новую жертву из ОП», — рассказал Быков. Очевидно, в Офисе Президента есть опасения, что Юлия Светличная точно так же “отблагодарит” за поддержку и на этот раз. Поэтому “Слуга Народа” на харьковских выборах пока что придерживается нейтралитета.

Напомним, в марте 2020 года Светличная зашла в Верховную Раду, выиграв промежуточные выборы в 179-ом округе. Однако за две недели до голосования с гонки сняла свою кандидатуру Виктория Алексейчук, баллотировавшаяся от «Слуги народа».

Отметим, что Сергей Трофимов занимал должность первого заместителя главы ОП, курируя политику в регионах. Он был снят со своей должности сразу после местных выборов 25 октября 2020 года.

Ранее мы писали, что шансы на участие Юлии Светличной в мэрских выборах в Харькове остаются очень низкими.