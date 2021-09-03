    
Главная Новости Харькова Медицина Утром в скорой раздался крик: еще одна роженица из области не дотянула до больницы
03.09.2021  12:09   

Утром в скорой раздался крик: еще одна роженица из области не дотянула до больницы

Утром 2 сентября бригада экстренной скорой помощи приняла роды по пути в больницу.

Роды в скорой приняла бригада ЭМП у 31-летней жительницы Кегичевского района

Мальчик весом 3 килограмма родился 2 сентября в 8:23 в специализированном автомобиле экстренной меедпомощи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бригаду ЭМП 2006 в составе фельдшера Натальи Малетич и водителя Леонида Суслова в восемь утра вызвали на роды к 31-летней жительницы Кегичевского района Харьковской области.

Во время госпитализации у беременной начался II период родов, авто сразу остановили, фельдшер начала оказывать акушерскую помощь.

Благодаря ее действиям, женщина родила здорового мальчика с весом 3 кг, с ростом 51 см, 8 баллов по шкале Апгар, который сразу закричал, известив этот мир о своем рождении.

После осмотра, роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее мы писали, что 21 июля в Харьковском районе в машине скорой родился трехкилограммовый богатырь, в 2 июля медики скорой приняли роды 19-летней жительницы Коломакского района.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, роды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.08 Медицина Сжигание травы чуть не унесло жизнь 18-летнего парня под Харьковом (фото) 30.08 Криминал и происшествия Под Харьковом после укуса шершня у мужчины остановилось сердце 31.07 Медицина В Харькове две бригады скорой принимали роды в ванной
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 