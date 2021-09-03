Утром в скорой раздался крик: еще одна роженица из области не дотянула до больницы

Утром 2 сентября бригада экстренной скорой помощи приняла роды по пути в больницу.
Мальчик весом 3 килограмма родился 2 сентября в 8:23 в специализированном автомобиле экстренной меедпомощи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Бригаду ЭМП 2006 в составе фельдшера Натальи Малетич и водителя Леонида Суслова в восемь утра вызвали на роды к 31-летней жительницы Кегичевского района Харьковской области.
Во время госпитализации у беременной начался II период родов, авто сразу остановили, фельдшер начала оказывать акушерскую помощь.
Благодаря ее действиям, женщина родила здорового мальчика с весом 3 кг, с ростом 51 см, 8 баллов по шкале Апгар, который сразу закричал, известив этот мир о своем рождении.
После осмотра, роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение.
Ранее мы писали, что 21 июля в Харьковском районе в машине скорой родился трехкилограммовый богатырь, в 2 июля медики скорой приняли роды 19-летней жительницы Коломакского района.
Комментариев: 0
День хорош для творчества. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, в остальное время будет держаться пасмурная погода. После ночного дождя существенных осадков синоптики не прогнозируют.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажность:
давление:
ветер: