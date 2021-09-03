Без крыши над головой остались жители Богодуховского района: причина

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 3 сентября День хорош для творчества. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 сентября Утром ожидается непродолжительное прояснение, в остальное время будет держаться пасмурная погода. После ночного дождя существенных осадков синоптики не прогнозируют.