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03.09.2021  11:23   Виталий Хиневич

Без крыши над головой остались жители Богодуховского района: причина

В городе Валки Богодуховского района в результате пожара пострадали жители частного домовладения.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Сообщение о возгорании крыши жилого дома по адресу Ковяжская 91/2 поступило спасателям 2 сентября утром. 
 
По  словам пожарных, очагом возгорания оказалась крыша жилого дома, общая площадь распространения огня составила 60 квадратных метров. 
 
На ликвидацию пожара сотрудникам ГСЧС понадобилось около 3 часов. В ходе проведения спасательной операции погибших и травмированных не было.
 
Причины возникновения пожара устанавливаются.
 
Напомним, в городе Люботин горел дом на территории частного домовладения. 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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