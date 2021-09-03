03.09.2021 10:58 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 3 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом.



158 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 сентября составляет 152 663 человека.



Из них:

3 699 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);

146 430 человек выздоровели (за сутки выздоровели 98 человек);

2 534 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 126 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

192 – жители Харьковского района (в том числе 158 харьковчан);

12 – Чугуевского

8 – Богодуховского;

7 – Купянского;

7 – Красноградского;

3 – Изюмского;

2 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 сентября.