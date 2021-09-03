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03.09.2021  10:58   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 3 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом.

158 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 сентября составляет 152 663 человека.

Из них:

  • 3 699 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);
  • 146 430 человек выздоровели (за сутки выздоровели 98 человек);
  • 2 534 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 126 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 192 – жители Харьковского района (в том числе 158 харьковчан);
  • 12 – Чугуевского
  • 8 – Богодуховского;
  • 7 – Купянского;
  • 7 – Красноградского;
  • 3 – Изюмского;
  • 2 – Лозовского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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