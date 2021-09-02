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02.09.2021  12:19   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 2 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусом.

175 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 сентября составляет 152 432 человек.

Из них:

  • 3 692 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);
  • 146 332 человек выздоровели (за сутки выздоровели 44 человека);
  • 2 408 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 175 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 194 – жители Харьковского района (в том числе 175 харьковчан);
  • 12 – Купянского;
  • 9 – Красноградского;
  • 5 – Богодуховского;
  • 4 – Изюмского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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