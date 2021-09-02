02.09.2021 12:19 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 2 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусом.



175 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 сентября составляет 152 432 человек.



Из них:

3 692 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);

146 332 человек выздоровели (за сутки выздоровели 44 человека);

2 408 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 175 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

194 – жители Харьковского района (в том числе 175 харьковчан);

12 – Купянского;

9 – Красноградского;

5 – Богодуховского;

4 – Изюмского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 сентября.