Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 2 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 224 новых случая заражения коронавирусом.
175 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 2 сентября составляет 152 432 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 сентября.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
2 сентября 1996 года, в соответствии с Указом тогдашнего Президента Леонида Кучмы, в Украине началась денежная реформа.
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