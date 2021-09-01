01.09.2021 11:21 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусом.



134 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 сентября составляет 152 208 человек.



Из них:

3 687 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);

146 288 человек выздоровели (за сутки выздоровели 52 человека);

2 233 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 118 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

145 – жители Харьковского района (в том числе 134 харьковчанина);

13 – Купянского;

7 – Чугуевского;

6 – Лозовского;

3 – Богодуховского;

2 – Изюмского;

1 – Красноградского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 31 августа.