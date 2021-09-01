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01.09.2021  11:21   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусом.

134 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 сентября составляет 152 208 человек.

Из них:

  • 3 687 летальных случаев (за последние сутки умерло 7 человек);
  • 146 288 человек выздоровели (за сутки выздоровели 52 человека);
  • 2 233 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 118 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 145 – жители Харьковского района (в том числе 134 харьковчанина);
  • 13 – Купянского;
  • 7 – Чугуевского;
  • 6 – Лозовского;
  • 3 – Богодуховского;
  • 2 – Изюмского;
  • 1 – Красноградского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 31 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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