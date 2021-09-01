Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли семь человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусом.
134 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 1 сентября составляет 152 208 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 31 августа.
Помните: любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к неожиданностям и переменам настроения.
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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