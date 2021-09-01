01.09.2021 12:06 Рита Парфенова

Застрял в реке под мостом: бойцы ГСЧС спасли мужчину под Харьковом (фото)

Мужчина оказался в воде и не смог выбраться самостоятельно.

В поселке Казачья Лопань Харьковского района спасатели оказали помощь 34-летнему мужчине, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел около половины второго ночи 1 сентября в реке под автомобильный мостом. Спасателям сообщили, что нужна помощь в вытаскивании гражданина 1987 года рождения, который находится в реке и самостоятельно не может выбраться.



На помощь было направлено отделение спасателей 63-ДПСП из Казачьей Лопани. ГСЧСники обвязали застрявшего в воде мужчину спасательной веревкой и таким образом вытащили его из реки.

Дальше пострадавшим занялись медики скорой.

Ранее мы писали, как сотрудники ГСЧС спасли корову, которая провалилась в узкую и глубокую траншею для коммуникаций и без посторонней помощи не могла выбраться.

