    
Главная Новости Харькова Медицина Мутирует быстрее: в ЮАР новый агрессивный штамм коронавируса
01.09.2021  12:15   

Мутирует быстрее: в ЮАР новый агрессивный штамм коронавируса

Новый южноафриканский штамм вируса COVID-19 С.1.2 способен обладать повышенной способностью к распространению.

Новый штамм коронавируса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание ScienceAlert.
 
Южноафриканское медицинское сообщество сообщает, что новый штамм С.1.2 обладает тревожным количеством мутаций.
 
Кроме этого он имеет свойство быстро распространяться, а также имеет повышенную стойкость к антителам.
 
На данный момент новый штамм вируса был зафиксирован в шести провинциях Африканского континента.
 
Помимо этого проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и Маврикий.
 
С начала пандемии в ЮАР было диагностировано свыше 2,76 миллионов случаев заражения на COVID-19, и около 81,5 случаев закончилось летальным исходом больных на вирус.
 
Напомним, в Харькове определили первые признаки коллективного иммунитета против COVID-19. В городе уровень заболеваемости коронавирусом ниже показателей прошлого года почти в половину. 
 
Источник:   ScienceAlert
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.09 Медицина Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 1 сентября 31.08 Медицина В Харькове определили первые признаки коллективного иммунитета против COVID-19. 31.08 Медицина Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 31 августа
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 