01.09.2021 12:15

Мутирует быстрее: в ЮАР новый агрессивный штамм коронавируса

Новый южноафриканский штамм вируса COVID-19 С.1.2 способен обладать повышенной способностью к распространению.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание ScienceAlert.

Южноафриканское медицинское сообщество сообщает, что новый штамм С.1.2 обладает тревожным количеством мутаций.

Кроме этого он имеет свойство быстро распространяться, а также имеет повышенную стойкость к антителам.

На данный момент новый штамм вируса был зафиксирован в шести провинциях Африканского континента.

Помимо этого проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и Маврикий.

С начала пандемии в ЮАР было диагностировано свыше 2,76 миллионов случаев заражения на COVID-19, и около 81,5 случаев закончилось летальным исходом больных на вирус.

Напомним, в Харькове определили первые признаки коллективного иммунитета против COVID-19. В городе уровень заболеваемости коронавирусом ниже показателей прошлого года почти в половину.