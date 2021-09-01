01.09.2021 12:15
Мутирует быстрее: в ЮАР новый агрессивный штамм коронавируса
Новый южноафриканский штамм вируса COVID-19 С.1.2 способен обладать повышенной способностью к распространению.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание ScienceAlert.
Южноафриканское медицинское сообщество сообщает, что новый штамм С.1.2 обладает тревожным количеством мутаций.
Кроме этого он имеет свойство быстро распространяться, а также имеет повышенную стойкость к антителам.
На данный момент новый штамм вируса был зафиксирован в шести провинциях Африканского континента.
Помимо этого проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и Маврикий.
С начала пандемии в ЮАР было диагностировано свыше 2,76 миллионов случаев заражения на COVID-19, и около 81,5 случаев закончилось летальным исходом больных на вирус.
Напомним, в Харькове определили
первые признаки коллективного иммунитета против COVID-19. В городе уровень заболеваемости коронавирусом ниже показателей прошлого года почти в половину.
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