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01.09.2021  12:51   

В Харьковском университете городского хозяйства прошло посвящение в студенты (фото)

Торжественная церемония посвящения в студенты состоялась в Харьковском университете городского хозяйства имени А. Н. Бекетова


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в этом году ВУЗ на дневную форму обучения принял 1210 первокурсников. 
 
Студентам-новичкам передали ключи - QR-коды, как знак приема их в университетскую студенческую семью .
 
Руководитель города Игорь Терехов поздравил студентов с началом учебного года  и пригласил их на осенний карнавал, который состоится 1 сентября в 17:30.
 
"Все, что делается в Харькове, делается с вами и будет делаться вместе с вами. После окончания учебы мы вас ждём в городском хозяйстве Харькова. Мы вместе с вами будем строить и развивать город. И мы очень на вас рассчитываем. Мы хотим, чтобы темп развития Харькова только набирал обороты.
 
Харьков - успешный город, в городе Харькове дух успеха. Я уверен, что вы станете успешными студентами и успешными харьковчанами", - заявил Игорь Терехов на празднике посвящения в студенты первокурсников университета городского хозяйства им. Бекетова.
 
Напомним, 31 августа в Харьковском национальном медицинском университете прошел праздник посвящения в студенты. В этом году в университет было зачислено 680 первокурсников. Все они торжественно принесли клятву первокурсника.

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Тэги:  студенты, харьков
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