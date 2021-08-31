В медицинском университете прошло посвящение в студенты

Праздник посвящения в студенты прошел 31 августа в Харьковском национальном медицинском университете.
На празднике посвящения в студенты, прошедшем 31 августа в Харьковском национальном медицинском университете, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил студентов 1 курса с началом учебы и новым жизненным этапом. И пригласил на первый Харьковский карнавал, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
«Вы выбрали самую гуманную профессию. Вам нужно быть хорошими врачами, психологами, и просто хорошими людьми. И тогда вас пациенты любить и ценить. Вам предстоит пройти тяжёлый путь. Харьковская медицинская школа очень серьезная. Быть врачом очень круто, потому что вы спасаете жизни людей. Последние события показали, что, благодаря врачам, мы понесли минимальные потери. Хочется, чтобы вы стали хорошими врачами. А мы как городская власть будет делать все возможное, чтобы вам в Харькове было комфортно», - сказал Игорь Терехов.
Как сообщил ректор вуза Валерий Капустник, в этом году в университет было зачислено 680 первокурсников. Все они торжественно принесли клятву первокурсника.
Темой дня станут деньги и все, что с ними связано. Любые игры с финансами сегодня не приветствуются. Даже поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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