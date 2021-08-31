31.08.2021 13:42

1 сентября в Харькове: KAZKA, фейерверк и другие развлечения школьникам

Праздничное мероприятие в честь Дня знаний начнется 1 сентября в 18.00. Откроет праздник парад школ и учебных учреждений Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия», в праздничном параде примут участие воспитанники Центров детского и юношеского творчества, детские коллективы внешкольных учреждений, студенты ВУЗов и учащиеся школ.

От каждого района на параде будут свои представители и каждый будет со своей "изюминкой". Парад стартует от перекрёстка улиц Сумской и Рымарской и пройдет до Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества. После этого его участники и гости праздника переместятся на площадь Свободы, где будет проходить основные праздничные мероприятия.

«Приглашаю всех по-новому отпраздновать День знаний! Встречаемся 1 сентября в 18:00 возле Дворца детского и юношеского творчества и начинаем веселить так, как еще никогда не веселились в День знаний! Жду вас всех! Зарядимся позитивной энергией на весь учебный год!», — приглашает на праздник руководитель Харькова Игорь Терехов.

В программе праздника — также концерт юных талантов Харькова, выступление группы KAZKA и в конце - праздничный фейерверк.

Также праздничную программу в честь Дня знаний подготовили в Центральном парке Харькова им. Горького.

Завтра, 1 сентября, в парке пройдут следующие мероприятия:

16.00 — 17.00 Концерт продюсерского центра «Sun Flower»

17.00 — 18.00 Праздничная конкурсная программа

18.00 — 19.00 Мастер-класс по сальсе

19.00 — 20.00 Концерт группы «Yuva»

20.00 — 22.00 Дискотека.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменится 1 сентября движение маршруток и троллейбусов в центре города.