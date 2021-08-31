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31.08.2021  13:42   

1 сентября в Харькове: KAZKA, фейерверк и другие развлечения школьникам

Праздничное мероприятие в честь Дня знаний начнется 1 сентября в 18.00. Откроет праздник парад школ и учебных учреждений Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия», в праздничном параде примут участие воспитанники Центров детского и юношеского творчества, детские коллективы внешкольных учреждений, студенты ВУЗов и учащиеся школ.
 
От каждого района на параде будут свои представители и каждый будет со своей "изюминкой". Парад стартует от перекрёстка улиц Сумской и Рымарской и пройдет до Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества. После этого его участники и гости праздника переместятся на площадь Свободы, где будет проходить основные праздничные мероприятия.
 
«Приглашаю всех по-новому отпраздновать День знаний! Встречаемся 1 сентября в 18:00 возле Дворца детского и юношеского творчества и начинаем веселить так, как еще никогда не веселились в День знаний! Жду вас всех! Зарядимся позитивной энергией на весь учебный год!», — приглашает на праздник руководитель Харькова Игорь Терехов.
 
В программе праздника — также концерт юных талантов Харькова, выступление группы KAZKA и в конце - праздничный фейерверк.
 
Также праздничную программу в честь Дня знаний подготовили в Центральном парке Харькова им. Горького.
 
Завтра, 1 сентября, в парке пройдут следующие мероприятия:
 
  • 16.00 — 17.00 Концерт продюсерского центра «Sun Flower»
  • 17.00 — 18.00 Праздничная конкурсная программа
  • 18.00 — 19.00 Мастер-класс по сальсе
  • 19.00 — 20.00 Концерт группы «Yuva»
  • 20.00 — 22.00 Дискотека.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменится 1 сентября движение маршруток и троллейбусов в центре города. 

 

Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  харьков, концерт, праздник
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