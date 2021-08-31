В соцсетях Харькова распространили фейк об увольнении машиниста метро, якобы продававшего билеты в зоопарк

31.08.2021 14:06

В Харьковском метрополитене прокомментировали ситуацию с неправдивой информацией, которую упорно распространяют харьковские паблики.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в соцсетях появилось сообщение, что из-за задолженности по зарплате в метрополитене, работники испытывают трудности, так как не имеют денег к существованию. В результате, один из машинистов, жена, которого тоже работник подземки, но в данный момент находится в декретном отпуске, полученные в метро пригласительные на посещение зоопарка, якобы решил продать, выставил на ОLX. За что его и супругу "заставили" написать заявление на увольнение по собственному желанию. В результате чего семья, воспитывающая маленького ребёнка, вообще осталась без средств к существованию.

Как стало известно, машиниста не уволили, кроме того - билеты продавал не он.

"Сообщение в Телеграмм-канале о том, что машиниста метро и его жену, которая находится в декретном отпуске, уволили, мягко говоря неправда, - заверил гендиректор КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Стаматин, - после таких сообщений нам даже пришлось успокаивать женщину. Это всё происки непорядочных людей. Никто никого не уволил. Дайте людям спокойно отдохнуть, т.к. они оба сейчас находятся в отпуске. И впредь хотелось бы обратиться к журналистам не распространять не проверенную и не достоверную информацию".