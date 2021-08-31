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31.08.2021  14:06   

В соцсетях Харькова распространили фейк об увольнении машиниста метро, якобы продававшего билеты в зоопарк

В Харьковском метрополитене прокомментировали ситуацию с неправдивой информацией, которую упорно распространяют харьковские паблики.


Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в соцсетях появилось сообщение, что из-за задолженности по зарплате в метрополитене, работники испытывают трудности, так как не имеют денег к существованию. В результате, один из машинистов, жена, которого тоже работник подземки, но в данный момент находится в декретном отпуске, полученные в метро пригласительные на посещение зоопарка, якобы решил продать, выставил на ОLX. За что его и супругу "заставили" написать заявление на увольнение по собственному желанию. В результате чего семья, воспитывающая маленького ребёнка, вообще осталась без средств к существованию. 
 
Как стало известно, машиниста не уволили, кроме того - билеты продавал не он.
 
"Сообщение в Телеграмм-канале о том, что машиниста метро и его жену, которая находится в декретном отпуске, уволили, мягко говоря неправда, - заверил гендиректор КП "Харьковский метрополитен" Вячеслав Стаматин, - после таких сообщений нам даже пришлось успокаивать женщину. Это всё происки непорядочных людей. Никто никого не уволил. Дайте людям спокойно отдохнуть, т.к. они оба сейчас находятся в отпуске. И впредь хотелось бы обратиться к журналистам не распространять не проверенную и не достоверную информацию".
 
Напомним, в августе на "фейковой" странице Харьковского зоопарка в социальной сети мошенники разместили информацию о розыгрыше пригласительных на посещение Харьковского зоопарка.
 

 

Тэги:  харьков, зоопарк, фейк
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