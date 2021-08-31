31.08.2021 14:45
В Харькове пройдет спортивный фестиваль
В сентябре в парке Горького пройдет традиционный спортивный фестиваль.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу горсовета Харькова.
Восьмой спортивный фестиваль «Kharkiv Sport City» пройдет 11 сентября в 12.00 на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.
В мероприятии примут участие спортивные организации и клубы.
На момент проведения спортивного фестиваля парк планируют разделить на три зоны.
В частности, на центральной аллеи будут представлены более 100 спортивных организаций и фитнес-клубов Харькова.
Зона единоборств будет располагаться слева от главной сцены парка. Также на этой локации будут проходить мастер-классы по боевому искусству.
Главная сцена будет открыта для показательных выступлений спортивных организаций.
Отмечается, что все гости фестиваля смогут не только наблюдать за выступлениями спортсменов, но и попробовать себя в разных видах спорта. Кроме этого принять участие в спортивных конкурсах и квестах.
Напомним, в харьковском марафоне
"Освобождение" участвовало более 300 человек.
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