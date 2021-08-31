    
Главная Новости Харькова Спорт В Харькове пройдет спортивный фестиваль
31.08.2021  14:45   

В Харькове пройдет спортивный фестиваль

В сентябре в парке Горького пройдет традиционный спортивный фестиваль.

Спортивный фестиваль в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Харькова.
 
Восьмой спортивный фестиваль «Kharkiv Sport City» пройдет 11 сентября в 12.00 на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. 
 
В мероприятии примут участие спортивные организации и клубы. 
 
На момент проведения спортивного фестиваля парк планируют разделить на три зоны.
 
В частности, на центральной аллеи будут представлены более 100 спортивных организаций и фитнес-клубов Харькова. 
 
Зона единоборств будет располагаться слева от главной сцены парка. Также на этой локации будут проходить мастер-классы по боевому искусству. 
 
Главная сцена будет открыта для показательных выступлений спортивных организаций. 
 
Отмечается, что все гости фестиваля смогут не только наблюдать за выступлениями спортсменов, но и попробовать себя в разных видах спорта. Кроме этого принять участие в спортивных конкурсах и квестах.
 
Напомним, в харьковском марафоне "Освобождение" участвовало более 300 человек.
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, спорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.08 ЖКХ В четырех районах Харькова отключат электричество 1 сентября: адреса 31.08 Спорт Футбол. Выездной матч Металлиста перенесен в Харьков 31.08 Общество В соцсетях Харькова распространили фейк об увольнении машиниста метро, якобы продававшего билеты в зоопарк
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 