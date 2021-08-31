31.08.2021 14:53

Футбол. Выездной матч Металлиста перенесен в Харьков

Из-за концерта на домашнем стадионе команда Краматорска проведет встречу на Металлисте.



//metalist.ua

Как сообющает РЕДПОСТ , ссылаясь нас сайт ФК "Металлист", в расписание игр харьковского футбольного клуба внесены изменения. Они связпанис с тем, что в Профессиональную футбольную лигу Украины обратилось руководство команды «Краматорск».

Дело в том, что на стадионе "Авангард" в Краматорске предполагалось проведение поединка между местной командой и «Металлистом». Но оказалось, что 12 сентября, когда по плану должен был проводиться матч, пройдет концерт Monatik. Поэтому представители Крамторска обратились с просьбой провести матч между командами на стадионе «Металлист» в Харькове.

Рассмотревшая эту просьбу ПФЛ удовлетворила просьбу СК «Краматорск». Таким образом, матч «Краматорск» — «Металлист» состоится в воскресенье, 12 сентября, на стадионе «Металлист». Начало в 18:45.

Билеты уже в продаже. Обращаем внимание, что сезонные абонементы действительны и на эту игру. Матч «Металлист» — «ВПК-Агро», который состоится 5 сентября и начнется в 18:45.

Напомним, ранее в подобной ситуации, ввиду проведения праздничных мероприятий на стадионе "Олимпийский", оказался "Шахтер", у которого предстоял еврокубковый матч с «Монако». После просьбы о проведении поединка на харьковском стадионе, согласие было получено и дончане победно сыграли в Первой столице. Позднее последовало предложение харьковчан "Шахтеру" всегда играть мачти еврокубков на фартовом для дончан ОСК "Металлист".