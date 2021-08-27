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27.08.2021  16:44   

Футбол. ФК "Металлист" приглашает "Шахтер" играть еврокубковые матчи в Харькове

Харьковский футбольный клуб приглашает "Шахтер" проводить встречи на Металлисте, на котором дончанам сопутствует успех.


//metalist.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ФК «Металлист», харьковски й клуб сердечно поздравил «Шахтер» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов, отметив, что это "прекрасная новость для всей украинской футбольной общественности, и нам очень приятно, что судьбоносный матч с «Монако» состоялся на стадионе «Металлист» при поддержке харьковских болельщиков".
 
При этом харьковчане от имени клуба и всех харьковчан пригласили «Шахтер» сыграть на стадионе Металлист все свои следующие еврокубковые матчи, отметив, что «Металлист» — фартовый стадион для дончан.
 
Наропним, рарее мы писали о том, то в Харькове полным ходом идет реконструкция стадиона "Металлист".
 

 

Источник:   Официальный сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, шахтер, монако, победа, еврокубки, спорт
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