27.08.2021 16:44

Футбол. ФК "Металлист" приглашает "Шахтер" играть еврокубковые матчи в Харькове

Харьковский футбольный клуб приглашает "Шахтер" проводить встречи на Металлисте, на котором дончанам сопутствует успех.



//metalist.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ФК «Металлист», харьковски й клуб сердечно поздравил «Шахтер» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов, отметив, что это "прекрасная новость для всей украинской футбольной общественности, и нам очень приятно, что судьбоносный матч с «Монако» состоялся на стадионе «Металлист» при поддержке харьковских болельщиков".

При этом харьковчане от имени клуба и всех харьковчан пригласили «Шахтер» сыграть на стадионе Металлист все свои следующие еврокубковые матчи, отметив, что «Металлист» — фартовый стадион для дончан.

Наропним, рарее мы писали о том, то в Харькове полным ходом идет реконструкция стадиона "Металлист".