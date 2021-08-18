18.08.2021 14:49

В Харькове полным ходом идет реконструкция стадиона "Металлист": что сделано

В Харькове возрождается из пепла легендарный стадион.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист", активно продолжается масштабная реконструкция объектов инфраструктуры клуба.

Так, на основном поле Детской академии уже укладывается искусственный газон последнего поколения от мирового лидера в области разработки и производства синтетических полей для футбола.

Начат монтаж надписи METALIST STADIUM и логотипа футбольного клуба «Металлист» на фасаде VIP-трибуны.

Идут работы по реконструкции Западной трибуны, приводимой в идеальное состояние. Постелены итальянские ковры и устанавливаются 1000 кресел от известного испанского бренда.

Не оставлены без внимания и помещения под Западной трибуной, где идут активные работы.

Отметим, что реконструкция инфраструктуры ведется пока исключительно за деньги президента футбольного клуба «Металлист» Александра Ярославского.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет второй еврокубковый матч "Шахтера" против "Монако".