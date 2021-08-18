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18.08.2021  14:49   

В Харькове полным ходом идет реконструкция стадиона "Металлист": что сделано

В Харькове возрождается из пепла легендарный стадион.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист", активно продолжается масштабная реконструкция объектов инфраструктуры клуба.
 
Так, на основном поле Детской академии уже укладывается искусственный газон последнего поколения от мирового лидера в области разработки и производства синтетических полей для футбола.
 
Начат монтаж надписи METALIST STADIUM и логотипа футбольного клуба «Металлист» на фасаде VIP-трибуны.
 
Идут работы по реконструкции Западной трибуны, приводимой в идеальное состояние. Постелены итальянские ковры и устанавливаются 1000 кресел от известного испанского бренда.
 
Не оставлены без внимания и помещения под Западной трибуной, где идут активные работы.
 
Отметим, что реконструкция инфраструктуры ведется пока исключительно за деньги президента футбольного клуба «Металлист» Александра Ярославского.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет второй еврокубковый матч "Шахтера" против "Монако".
 
Источник:   Официальный сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  реконструкция, металлист, харьков, стадион, возрождения
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