18.08.2021 15:11 Евгений Клочко

Без выходных и праздников: харьковские инспекторы по парковкам изменили график работы

Инспекция по парковке изменила график работы и теперь будет работать и в выходные и праздничные дни.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ на брифинге сообщил начальник отдела правового обеспечения Департамента территориального контроля и земельных отношений Алексей Бруслик.

По его словам, ранее инспекторы по парковкам работали только в будние дни. Однако, согласно мониторинга, харьковчане и гости города чаще всего правила дорожного движения нарушают именно в выходные. Поэтому, с 21 августа график работы инспекции меняется.

«Инспекторы будут работать на локациях, которые в выходные и праздничные дни пользуются наибольшей популярностью среди харьковчан. В частности, частое нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспорта происходит возле парка Горького, сада имени Шевченко и городских рынков. Автомобилисты паркуются на местах остановки общественного транспорта, что затрудняет его движение. Кроме того, это мешает другим автомобилям, пешеходам и загромождает главные артерии города», - отметил Алексей Бруслик.

Также он подчеркнул, что городская власть постоянно работает над созданием в Харькове дополнительных мест для парковки. В частности, 17 августа в саду им. Шевченко полноценно заработал многоуровневый паркинг , в здании которого размещено 200 парковочных мест, а на прилегающей территории - еще 70.