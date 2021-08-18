18.08.2021 15:41

Кто сможет первым посетить Харьковский Зоопарк: подробная инструкция

Харьковский зоопарк начнет работу в адаптационном режиме — чтобы животные, отвыкшие от больших групп людей, чувствовали себя комфортно.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, на первых этапах попасть в Зоопарк смогут только харьковчане.

Сообщение об этом опубликовано на сайте городского совета.

«Украинская ассоциация зоопарков и аквариумов рекомендовала сформировать план работы Зоопарка на адаптационный период.

Специалисты определили, что в первый месяц зоопарк смогут посетить от 3500 до 5000 человек в день, и в дальнейшем эта цифра будет поэтапно увеличиваться. На проектные мощности посещаемости Зоопарк сможет выйти не ранее, чем в ноябре», — говорится в сообщении.

Как известно, для харьковчан вход в Зоопарк будет бесплатным. При этом на первых порах посетить его смогут только представители некоторых категорий жителей города.

«Мы решили, что первыми зоопарк увидят те, кто больше нуждается в поддержке и внимании — люди льготных категорий. Потом — работники коммунальных предприятий, которые тяжело работают и делают наш быт комфортнее. Уже с начала осени, в сентябре, вход в зоопарк будет открыт для индивидуального посещения по Карте харьковчанина», — говорят в руководстве Харькова.

А предварительно с октября Зоопарк смогут посетить и гости из других городов, которым нужно будет приобрести билет.

Харьковский зоопарк после реконструкции уже получил наивысшие оценки Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.