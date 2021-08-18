18.08.2021 12:29

Харьковский зоопарк выполнит рекомендацию Украинской ассоциации зоопарков

Президент Украинской ассоциации зоопарков и аквариумов Владимир Топчий рекомендует на первое время ограничить число посетителей реконструированного зоопарка в Харькове, который откроется 23 августа текущего года

Об этом РЕДПОСТ стало известно из письма, адресованного директору Харьковского зоопарка Алексею Григорьеву от президента ассоциации.

«В течение пяти лет проводилась реконструкция Харьковского зоологического парка. За этот период животные содержались на территории зоопарка в режиме отсутствия посетителей. Данный срок является существенным для многих животных, особенно птиц и млекопитающих. За пятилетний срок животные отвыкли от присутствия такого фактора, как посетители и их массовые скопления на экспозиционных участках», - отметил Владимир Топчий.

Стоит отметить, что некоторые экспозиции предусматривают совместное содержание нескольких видов животных в одном вольере, что требует времени для их знакомства друг с другом.

Кроме этого, ассоциация рекомендует сформировать адаптационный план работы зоопарка, организовать заранее спланированный маршрут передвижения посетителей на территории зоосада, уменьшить источники шума и раздражающие факторы на животных со стороны посетителей, а также начать знакомство животных с новыми условиями обитания.

Ранее РЕДПОСТ сообщал об экскурсиях, которые пройдут в Харьковском зоопарке.