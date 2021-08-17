Специальные маршруты и экскурсии: как зоопарк встретит первых гостей на День города

Открытие нового харьковского зоопарка — одно из центральных и ярчайших событий в праздновании Дня города. Об этом подарке харьковчанам ко дню рождения города рассказал его руководитель Игорь Терехов.
В беседе с харьковскими журналистами он раскрыл детали, как будет организован первый рабочий день городского зоосада, который откроется 23 августа, и как будет организовано посещение и экскурсии, чтобы избежать чрезмерного скопления людей.
«Открытие зоопарка — очень серьёзный момент, мы к нему серьёзно готовимся. Мы пригласили огромное количество гостей, но в зоопарке не будет столпотворения.Все подробно просчитали: режим работы, численность людей, пропускную способность с учетом того, что питомцам надо тоже отдыхать. Для всех групп посетителей проложили специальные маршруты — они продуманы таким образом, чтобы маршруты не пересекались. Например, мы пригласили детей-сирот, и у них отдельная траектория движения. Организации работы зоопарка в первый день помогут волонтеры, мы привлекли специально обученных экскурсоводов. Все четыре праздничных дня вот так аккуратно мы проведем открытие зоопарка спокойно, без толчеи», — рассказал руководитель Харькова.
Игорь Терехов рассказал журналистам, что к 1 сентября харьковский зоопарк ожидает первоклашек города:
«Мы хотим сделать сюрприз, чтобы первоклашки с родителями посетили зоопарк. А потом все харьковчане бесплатно, подчеркиваю – бесплатно, будут посещать зоопарк. У нас полностью выработана стратегия: как это будет делаться, как харьковчане будут заходить, как сделать так, чтобы, прежде всего, в приоритете были дети Харькова, жители города», — рассказал руководитель Харькова.
Игорь Терехов убежден, что обновленный городской зоосад станет украшением Харькова и изюминкой всей Украины, потому что в его создание было вложено много сил:
«Мы долго и тяжело к этому шли, много работы было сделано. Кто-то не верил, что мы сможем выполнить такой проект. Но сегодня харьковский зоопарк — это даже не инфраструктурный проект города Харькова, а это изюминка всей Украины. Таких зоопарков как у нас в Украине нет. А что касается Европы, я уверен, что наш зоопарк будет лучшим зоопарком Европы».
Официальное открытие нового городского зоосада 23 августа — одно из центральных событий в праздновании Дня города.
Напомним, к открытию городского зоосада на улицах Харькова появились светящиеся фигуры обитателей зоопарка.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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