17.08.2021 11:12 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.



59 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 августа составляет 150 532 человека.



Из них:

3 631 летальных случаев (за последние сутки умерли 4 человека);

145 509 человек выздоровели (за сутки – 29 человек);

1392 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 53 человека).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

65 – жители Харьковского района (в том числе 59 харьковчан);

9 – Чугуевского;

5 – Изюмского;

4 – Лозовского;

2 – Богодуховского;

1 – Красноградского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 16 августа.





