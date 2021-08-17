Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.
59 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 августа составляет 150 532 человека.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 16 августа.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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