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17.08.2021  11:12   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

59 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 августа составляет 150 532 человека.

Из них:

  • 3 631 летальных случаев (за последние сутки умерли 4 человека);
  • 145 509 человек выздоровели (за сутки – 29 человек);
  • 1392 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 53 человека).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 65 – жители Харьковского района (в том числе 59 харьковчан);
  • 9 – Чугуевского;
  • 5 – Изюмского;
  • 4 – Лозовского;
  • 2 – Богодуховского;
  • 1 – Красноградского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 16 августа.


 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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