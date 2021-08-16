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16.08.2021  10:17   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом.

10 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 августа составляет 150 446 человек.

Из них:

  • 3 627 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);
  • 145 480 человек выздоровели (за сутки – 29 человек);
  • 1339 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 28 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 10 – жители Харьковского района (в том числе 10 харьковчан);
  • 3 – Чугуевского.

По состоянию на 16 августа, в области за сутки первой дозой вакцины привито 1 466 человек, второй дозой – 1 056. Всего с начала вакцинации сделано 458 648 прививок, 156 764 человека вакцинацию завершили.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 августа в Украине зафиксировано  417 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 2 266 329 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 53 269 человек умерли, 2 197 075 - выздоровели.

 Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 11 августа.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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