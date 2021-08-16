16.08.2021 10:17 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 августа

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом.



10 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 августа составляет 150 446 человек.



Из них:

3 627 летальных случаев (за последние сутки умерли 2 человека);

145 480 человек выздоровели (за сутки – 29 человек);

1339 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 28 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

10 – жители Харьковского района (в том числе 10 харьковчан);

3 – Чугуевского.

По состоянию на 16 августа, в области за сутки первой дозой вакцины привито 1 466 человек, второй дозой – 1 056. Всего с начала вакцинации сделано 458 648 прививок, 156 764 человека вакцинацию завершили.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 августа в Украине зафиксировано 417 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 2 266 329 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 53 269 человек умерли, 2 197 075 - выздоровели.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса на 11 августа.