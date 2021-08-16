Собака Алиса, которую избивал хозяин, ищет новую семью (фото)

Собака прошла курс лечения в Харьковском городском приюте для бездомных животных.
Жертва горе-владельца Алиса наконец выздоровела и ищет новую семью, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Центр обращения с животными".
30 мая в одном из пабликов Харькова появилось видео, на котором мужчина средних лет издевался над маленькой черной собачкой: таскал ее за голову, прижимал к асфальту и бил. Очевидцы, услышав визг собаки, вызвали полицию. По словам соседей горе-хозяин любитель злоупотреблять спиртным.
Сотрудники полиции изъяли собаку у нерадивого хозяина и 31 мая привезли в КП «Центр обращения с животными» для оказания ветеринарной помощи. У Алисы были проблемы с задней лапой, собака была в стрессовом состоянии, но не агрессивна.
Сейчас Алиса прошла курс лечения в Харьковском городском приюте для бездомных животных и готова поехать в новую семью!
Собака активная, игривая и очень общительная. Даже трудно подумать, что еще 2 месяца назад ее нещадно били и бросали на асфальт, сообщили сотрудники Центра.
Вот данные животные на сайте Центра:
Анкета №: 01062101
Кличка: АЛИСА
Вид животного: собака
Порода: беспородная
Вольер №: 2КВ
Возраст животного на дату поступления: примерно 5-6 мес
Пол: самка
Размер животного: Средний (от 30 до 53 см в холке)
Шерсть: Короткошерстная (гладкошерстная)
Цвет: черный
Если Вы хотите подарить Алисе свою любовь, звоните в Центр обращения с животными по телефону 0800504313 или приезжайте по адресу пр. Гагарина, 358.
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