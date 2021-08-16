Главная Новости Харькова Общество Собака Алиса, которую избивал хозяин, ищет новую семью (фото)
16.08.2021  10:52   

Собака Алиса, которую избивал хозяин, ищет новую семью (фото)

Собака прошла курс лечения в Харьковском городском приюте для бездомных животных.

Собака Алиса из центра обращения с животными ищет новую семью

Жертва горе-владельца Алиса наконец выздоровела и ищет новую семью, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Центр обращения с животными".

30 мая в одном из пабликов Харькова появилось видео, на котором мужчина средних лет издевался над маленькой черной собачкой: таскал ее за голову, прижимал к асфальту и бил. Очевидцы, услышав визг собаки, вызвали полицию. По словам соседей горе-хозяин любитель злоупотреблять спиртным.

Сотрудники полиции изъяли собаку у нерадивого хозяина и 31 мая привезли в КП «Центр обращения с животными» для оказания ветеринарной помощи. У Алисы были проблемы с задней лапой, собака была в стрессовом состоянии, но не агрессивна.

Сейчас Алиса прошла курс лечения в Харьковском городском приюте для бездомных животных и готова поехать в новую семью!

Собака активная, игривая и очень общительная. Даже трудно подумать, что еще 2 месяца назад ее нещадно били и бросали на асфальт, сообщили сотрудники Центра.

Вот данные животные на сайте Центра:

Анкета №: 01062101
Кличка: АЛИСА
Вид животного: собака
Порода: беспородная
Вольер №: 2КВ
Возраст животного на дату поступления: примерно 5-6 мес
Пол: самка
Размер животного: Средний (от 30 до 53 см в холке)
Шерсть: Короткошерстная (гладкошерстная)
Цвет: черный

Если Вы хотите подарить Алисе свою любовь, звоните в Центр обращения с животными по телефону 0800504313 или приезжайте по адресу пр. Гагарина, 358.

Собака Алиса из центра обращения с животными ищет новую семью

Источник:   Центр обращения с животными
 Тэги:  защита животных, собака, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.01 Защита животных Городской приют для животных проводит акцию ко Дню влюбленных 06.01 Общество Более двух тысяч животных из городского приюта нашли хозяев 16.06 Защита животных Понад сім тисяч мешканців харківського притулку для тварин знайшли господарів (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 