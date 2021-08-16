16.08.2021 10:52

Собака Алиса, которую избивал хозяин, ищет новую семью (фото)

Собака прошла курс лечения в Харьковском городском приюте для бездомных животных.

Жертва горе-владельца Алиса наконец выздоровела и ищет новую семью, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП "Центр обращения с животными".

30 мая в одном из пабликов Харькова появилось видео, на котором мужчина средних лет издевался над маленькой черной собачкой: таскал ее за голову, прижимал к асфальту и бил. Очевидцы, услышав визг собаки, вызвали полицию. По словам соседей горе-хозяин любитель злоупотреблять спиртным.

Сотрудники полиции изъяли собаку у нерадивого хозяина и 31 мая привезли в КП «Центр обращения с животными» для оказания ветеринарной помощи. У Алисы были проблемы с задней лапой, собака была в стрессовом состоянии, но не агрессивна.



Сейчас Алиса прошла курс лечения в Харьковском городском приюте для бездомных животных и готова поехать в новую семью!



Собака активная, игривая и очень общительная. Даже трудно подумать, что еще 2 месяца назад ее нещадно били и бросали на асфальт, сообщили сотрудники Центра.

Вот данные животные на сайте Центра:

Анкета №: 01062101

Кличка: АЛИСА

Вид животного: собака

Порода: беспородная

Вольер №: 2КВ

Возраст животного на дату поступления: примерно 5-6 мес

Пол: самка

Размер животного: Средний (от 30 до 53 см в холке)

Шерсть: Короткошерстная (гладкошерстная)

Цвет: черный



Если Вы хотите подарить Алисе свою любовь, звоните в Центр обращения с животными по телефону 0800504313 или приезжайте по адресу пр. Гагарина, 358.