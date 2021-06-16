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16.06.2021  22:23   

Забил до смерти собаку: в Харькове вынесен приговор убийце (ФОТО)

Суд определил судьбу изувера из Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным 41-летнего харьковчанина в жестоком обращении с животным, которое привело к смерти четвероногого.
 
Первый заместитель руководителя окружной прокуратуры Спартак Борисенко проинформировал, о том, что 41-летний житель Немышлянского района Харькова, отдыхая у своего дома с семьей, увидел незнакомую пожилую женщину,  выгуливавшую свою собаку.
 
Харьковчанин спрева затеял словесный конфликт с ее хозяйкой, а затем, желая убить собаку, начал издеваться над нею, избивая.
 
Изверг примерно  десять раз ударил животное ногами по спине и шее.
 
В результате собака была сильно травмирована, произошел разрыв внутренних органов, что привело к ее смерти.
 
Приговором Фрунзенского районного суда города Харькова мужа признан виновным в жестоком обращении с животным, в результате чего произошла его смерть, и назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком.
 
Справка: приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова дети питались убитыми собаками.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, убил собаку, труп, мертвое тело
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