16.06.2021 22:23

Забил до смерти собаку: в Харькове вынесен приговор убийце (ФОТО)

Суд определил судьбу изувера из Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным 41-летнего харьковчанина в жестоком обращении с животным, которое привело к смерти четвероногого.

Первый заместитель руководителя окружной прокуратуры Спартак Борисенко проинформировал, о том, что 41-летний житель Немышлянского района Харькова, отдыхая у своего дома с семьей, увидел незнакомую пожилую женщину, выгуливавшую свою собаку.

Харьковчанин спрева затеял словесный конфликт с ее хозяйкой, а затем, желая убить собаку, начал издеваться над нею, избивая.

Изверг примерно десять раз ударил животное ногами по спине и шее.

В результате собака была сильно травмирована, произошел разрыв внутренних органов, что привело к ее смерти.

Приговором Фрунзенского районного суда города Харькова мужа признан виновным в жестоком обращении с животным, в результате чего произошла его смерть, и назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком.

Справка: приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Харькова дети питались убитыми собаками.