«Металлист» вернулся! - Игорь Терехов

Таким образом, после этого решения профессионального футбольного объединения, вопрос о смене назавния клуба можно считать решенным окончательно.
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы разместил пост в связи с этим решением УАФ.
"Это случилось.
Украинская ассоциация футбола утвердила переименование ФК «Металл» в «Металлист».
Все бравшие участие в голосовании члены исполкома УАФ единогласно проголосовали «За».
Как и в Харькове все мы — без исключения — встречаем эту новость овациями. Настоящими, стадионными.
Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом.
Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди — только яркий свет.
Именно сегодня, несколько часов назад, наш футбольный клуб получил чемпионский кубок в Суперфинале Второй лиги. Это не совпадение. Это — судьба. Знак того, что теперь все будет по-другому. Все будет хорошо.
С сегодняшнего дня, когда на табло стадионов всей страны и всего мира возвращается «Металлист», мы начинаем путь к самым главным кубкам.
Легенда возродилась.
«Металлист» вернулся.
Это — победа!"