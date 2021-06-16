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16.06.2021  21:50   

«Металлист» вернулся! - Игорь Терехов

УАФ приняла решение о возвращении клубу исторического названия - «Металлист» .


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, состоялось заседание Исполкома Украинской Ассоциации футбола. на котором был рассмотрен вопрос о переменовании харьковского футбольного клуба "Металл" в ФК "Металлист".
 
Собравшеся одобрили решение о смене названия команды. 
 
Таким образом, после этого решения профессионального футбольного объединения, вопрос о смене назавния клуба можно считать решенным окончательно.
 
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы разместил пост в связи с этим решением УАФ.   
 
"Это случилось. 
 
Украинская ассоциация футбола утвердила переименование ФК «Металл» в «Металлист». 
 
Все бравшие участие в голосовании члены исполкома УАФ единогласно проголосовали «За».
 
Как и в Харькове все мы — без исключения — встречаем эту новость овациями. Настоящими, стадионными. 
 
Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом. 
 
Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди — только яркий свет. 
 
Именно сегодня, несколько часов назад, наш футбольный клуб получил чемпионский кубок в Суперфинале Второй лиги. Это не совпадение. Это — судьба. Знак того, что теперь все будет по-другому. Все будет хорошо.  
 
С сегодняшнего дня, когда на табло стадионов всей страны и всего мира возвращается «Металлист», мы начинаем путь к самым главным кубкам. 
 
Легенда возродилась. 
 
«Металлист» вернулся. 
 
Это — победа!"
 

Тэги:  терехов, металлист, харьков
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