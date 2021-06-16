«Металлист» вернулся! - Игорь Терехов

Собравшеся одобрили решение о смене названия команды.

Таким образом, после этого решения профессионального футбольного объединения, вопрос о смене назавния клуба можно считать решенным окончательно.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы разместил пост в связи с этим решением УАФ.

"Это случилось.

Украинская ассоциация футбола утвердила переименование ФК «Металл» в «Металлист».

Все бравшие участие в голосовании члены исполкома УАФ единогласно проголосовали «За».

Как и в Харькове все мы — без исключения — встречаем эту новость овациями. Настоящими, стадионными.

Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом.

Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди — только яркий свет.

Именно сегодня, несколько часов назад, наш футбольный клуб получил чемпионский кубок в Суперфинале Второй лиги. Это не совпадение. Это — судьба. Знак того, что теперь все будет по-другому. Все будет хорошо.

С сегодняшнего дня, когда на табло стадионов всей страны и всего мира возвращается «Металлист», мы начинаем путь к самым главным кубкам.

Легенда возродилась.

«Металлист» вернулся.

Это — победа!"