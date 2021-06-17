Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 17 июня

В Харькове нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру.
Местами пройдет дождь с грозой, град диаметром 6-19 мм, шквальный ветер до 15-24 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +26°...+28°C (ощущается как +28°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +26°...+23C (ощущается как +27°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Сутки начнутся слабой магнитной бурей. Затем магнитосфера успокоится, но метеозависимым людям нуждно быть внимательными к своему самочувствию.
Народные приметы. На рассвете душно – день будет ненастным.
Северо-западный ветер – к непогоде.
Если идет дождь, значит он затянется на несколько дней.
Сильный цветочный запах в этот день предвещал дождь, ненастье обещали и прижавшиеся чешуйки на шишках и выползающие на дорожки жабы.
Наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю.
Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: сегодня оно будет настроено жестко и авторитарно.
Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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