День, когда в воздух впервые поднялся «фирменный знак» ХАЗа

17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
Ту-104 (Туполев-104) — первый советский пассажирский самолёт на реактивной тяге. В период с 1956 до октября 1958 года был единственным эксплуатирующимся реактивным пассажирским авиалайнером в мире.
ХАЗ стал одним из пионеров развития реактивной пассажирской авиации.
5 ноября в воздух поднялся первый серийный самолёт, построенный на Харьковском авиазаводе.
Реактивные пассажирские самолеты серии Ту были одним из фирменных знаков Харьковского авиационного завода.
С 1955 по 1983 годы завод выпускал реактивные самолеты Ту-104,Ту-124, Ту-134. Всего завод выпустил 1054 машины.
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В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.
Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.
Тема Дня 2021 года: Восстановление. Земля. Экономический подъем.
В 2021 году День борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается 17июня, будет посвящен теме превращения деградировавших земель в здоровые земельные угодья. В результате восстановления деградировавших земель обеспечивается устойчивость экономики к потрясениям, создаются новые рабочие места, повышается уровень доходов населения и укрепляется продовольственная безопасность. А это способствует восстановлению биоразнообразия. Вследствие связывания атмосферного углерода, влияющего на потепление Земли, замедляется процесс изменения климата. Это также может привести к смягчению последствий изменения климата и по завершении пандемии COVID-19 стать основой «зеленого» восстановления.
Также в этот день...
В 1579 году английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением («Новый альбион»).
1818 – родился Шарль Гуно, французский композитор.
1882 – родился Игорь Стравинский, русский композитор.
1885 – в Нью-Йорк прибыл дар французского народа Соединенным Штатам – статуя Свободы.
1911 – родился Виктор Некрасов, русский писатель.
1935 – создана американская кинокомпания «Парамаунт пикчерз».
1939 – во Франции в последний раз применена гильотина (казнят убийцу Эжена Вейдмана).
1939 – родился Кшиштоф Занусси, польский кинорежиссер.
1940 – на жителей села Мещеры Горьковской области снизошла «шаровая» благодать: на крестьян посыпался дождь из серебряных монет XVI–XVII веков.
1950 – чикагский хирург Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую операцию по пересадке почки человеку.
1961 – Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.
1963 – родился Грег Киннер, американский актер («Лучше не бывает», «Вам письмо», «Маленькая мисс Счастье», «Мы были солдатами»).
1969 – на подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О! Калькутта!» – первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры.
1970 – Эдвин Лэнд запатентовал камеру «Polaroid».
1972 – американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед, положил конец карьере Ричарда Никсона.
1984 – скончалась Ивановна Шульженко, известная певица, Народная артистка СССР.
1985 – появилась кабельная телесеть «Discovery».
1990 – в Киеве создан Союз «Чернобыль».
2008 – организация Mozilla Foundation устроила так называемый Download Day 2008 (День Загрузка 2008) с целью установить новый рекорд Гинесса для программы, которая была загружена наибольшее количество раз через Интернет в течение суток. В качестве программы выступал браузер Mozilla Firefox 3
Именины отмечают: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Софья.
Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: сегодня оно будет настроено жестко и авторитарно.
Солнце и тучи будут соперничать за определение погоду на среду. Местами дождь, град, гроза, после обеда вероятность осадков увеличится.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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