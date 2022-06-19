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19.06.2022  11:05   Рита Парфенова

Петиция о запрете разведения животных зарегистрирована на сайте президента

На сайте президента Украины зарегистрирована с предложением внести правки в закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт президента Украины.

Петиция под названием "Запрет разведения домашних животных на период военного времени и в течение 5-ти лет после окончания военного времени, установление ответственности за нарушение запрета на разведение - штраф от 8500 до 68000 гривен" зарегистрирована 10 июня.

Автор петиции Александр Титарчук предлагает внести правки в закон Украины «О защите животных от жестокого обращения». Он предлагает запретить разведение и продажу домашних и диких животных на период военного времени и в течение пяти лет.

Петиция направлена на снижение количества бездомных животных, которые резко увеличилось с началом боевых действий в стране.

Штраф за невыполнение статьи закона предполагается установить в размере от 8 500 до 68 тысяч гривен.

На данный момент документ собрал около пятисот голосов. Если петиция наберет 25 000 подписей – ее обязан рассмотреть президент.

Напомним, на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о представлении Харькову больше систем ПВО.

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  петиция, защита животных
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