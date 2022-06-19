19.06.2022 11:05 Рита Парфенова

Петиция о запрете разведения животных зарегистрирована на сайте президента

На сайте президента Украины зарегистрирована с предложением внести правки в закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт президента Украины.



Петиция под названием "Запрет разведения домашних животных на период военного времени и в течение 5-ти лет после окончания военного времени, установление ответственности за нарушение запрета на разведение - штраф от 8500 до 68000 гривен" зарегистрирована 10 июня.



Автор петиции Александр Титарчук предлагает внести правки в закон Украины «О защите животных от жестокого обращения». Он предлагает запретить разведение и продажу домашних и диких животных на период военного времени и в течение пяти лет.



Петиция направлена на снижение количества бездомных животных, которые резко увеличилось с началом боевых действий в стране.



Штраф за невыполнение статьи закона предполагается установить в размере от 8 500 до 68 тысяч гривен.



На данный момент документ собрал около пятисот голосов. Если петиция наберет 25 000 подписей – ее обязан рассмотреть президент.



Напомним, на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о представлении Харькову больше систем ПВО.