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02.08.2022  10:03   Рита Парфенова

Центру поводження з тваринами у Харкові потрібна допомога

Харківський притулок для тварин продовжує збирання коштів на медикаменти та витратні матеріали.

Новини Харкова: Центру поводження з тваринами потрібна допомога

До притулку щодня потрапляють скалічені або виснажені свійські тварини, які потребують лікування, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Притулку потрібні:

  • ветеринарні медичні інструменти,
  • шовні матеріали,
  • препарати для анестезії,
  • антисептичні засоби,
  • антибіотики,
  • вакцини,
  • системи та розчини для крапельниць,
  • перев'язувальні матеріали та шприци.

«Нам життєво необхідно мати запас медикаментів та витратних матеріалів, щоб продовжувати надавати безкоштовну ветеринарну допомогу тваринам, які залишились на вулиці. Також наш обов'язок проводити стерилізацію безпритульним тваринам та віддавати їх у сім'ї вже здоровими. Тому ми і просимо кожну людину допомогти нам фінансово для здійснення великої та такої важливої ​​справи», - зазначили у притулку.

Реквізити для допомоги притулку: номер картки для перерахування грошей по Україні в гривні – 5168 7450 2173 6605, отримувач – Юлія Цибулька, призначення платежу – медикаменти.
Банківські реквізити: Одержувач: КП «Центр поводження з тваринами» Код ЄДРПОУ: 03354431 розрахунковий рахунок: UA743515330000026009060290966 у гривні.

В інших валютах реквізити для допомоги можна знайти за посиланням. У коментарях необхідно вказати "на медикаменти".

Нагадаємо, мешканців Харківської області запрошують стати донорами крові.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  защита животных, сбор средств, харьков
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