Центру поводження з тваринами у Харкові потрібна допомога

Харківський притулок для тварин продовжує збирання коштів на медикаменти та витратні матеріали.
До притулку щодня потрапляють скалічені або виснажені свійські тварини, які потребують лікування, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.
Притулку потрібні:
«Нам життєво необхідно мати запас медикаментів та витратних матеріалів, щоб продовжувати надавати безкоштовну ветеринарну допомогу тваринам, які залишились на вулиці. Також наш обов'язок проводити стерилізацію безпритульним тваринам та віддавати їх у сім'ї вже здоровими. Тому ми і просимо кожну людину допомогти нам фінансово для здійснення великої та такої важливої справи», - зазначили у притулку.
Реквізити для допомоги притулку: номер картки для перерахування грошей по Україні в гривні – 5168 7450 2173 6605, отримувач – Юлія Цибулька, призначення платежу – медикаменти.
Банківські реквізити: Одержувач: КП «Центр поводження з тваринами» Код ЄДРПОУ: 03354431 розрахунковий рахунок: UA743515330000026009060290966 у гривні.
В інших валютах реквізити для допомоги можна знайти за посиланням. У коментарях необхідно вказати "на медикаменти".
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