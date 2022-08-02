Як пройшла ніч у Харкові, розповіли в ХОВА

Минулої ночі у місті Харкові було спокійно, ударів ворога не зафіксовано.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 2 серпня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура у Харківському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах області.
У Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок - зруйновані будівлі та потужності.
Вночі росіяни обстріляли с. Циркуни, Харківського району, пошкоджений житловий будинок.
Кілька разів наносили удари і по Черкаським Тишкам, були влучання по відкритих територіях. Окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.
У Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих унаслідок російських обстрілів не було.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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