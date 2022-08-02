Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 2 серпня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Відтепер відділення «Нової пошти» та «Укрпошти» у Харкові, на яких можна отримати набори, працюватимуть за новим графіком: вівторок, четвер, субота – з 09:00 до 16:00.
Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.
Нагадаємо, з 1 серпня жителі отримуватимуть лише комплексні продуктові набори, які формуються на Харківщині спільно із волонтерами.
Комментариев: 0
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
влажность:
давление:
ветер: